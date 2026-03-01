Conférence Prendre soin de sa santé mentale Centre social du Pays de Tronçais Meaulne-Vitray

Conférence Prendre soin de sa santé mentale

Centre social du Pays de Tronçais 7 chemin de Dagouret Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 10:00:00

fin : 2026-03-30 11:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Rencontre animée par Anne-Marielle David, infirmière clinicienne, qui apportera des conseils pratiques et des clés de compréhension pour préserver son bien-être psychologique au quotidien.

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Centre social du Pays de Tronçais 7 chemin de Dagouret Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 95 21 accueil.csr.meaulne@gmail.com

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English :

Hosted by Anne-Marielle David, nurse clinician, she will offer practical advice and insights into how to maintain psychological well-being on a daily basis.

L’événement Conférence Prendre soin de sa santé mentale Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme