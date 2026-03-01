Conférence Prendre soin de sa santé mentale Centre social du Pays de Tronçais Meaulne-Vitray
Conférence Prendre soin de sa santé mentale Centre social du Pays de Tronçais Meaulne-Vitray lundi 30 mars 2026.
Conférence Prendre soin de sa santé mentale
Centre social du Pays de Tronçais 7 chemin de Dagouret Meaulne-Vitray Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 10:00:00
fin : 2026-03-30 11:00:00
Date(s) :
2026-03-30
Rencontre animée par Anne-Marielle David, infirmière clinicienne, qui apportera des conseils pratiques et des clés de compréhension pour préserver son bien-être psychologique au quotidien.
.
Centre social du Pays de Tronçais 7 chemin de Dagouret Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 95 21 accueil.csr.meaulne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hosted by Anne-Marielle David, nurse clinician, she will offer practical advice and insights into how to maintain psychological well-being on a daily basis.
L’événement Conférence Prendre soin de sa santé mentale Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Meaulne-Vitray (Allier)
- Cinéma Le Rêve américain Centre social Meaulne-Vitray 2 avril 2026
- Expo des Trophées de Cerfs 2026 Meaulne-Vitray 25 avril 2026
- Circuit de Meaulne- Vitray Meaulne-Vitray Allier 1 mai 2026