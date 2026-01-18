Conférence Prendre soin de soi pour préserver notre monde Salle Rémy Etelain Val-de-Livenne

Conférence Prendre soin de soi pour préserver notre monde

Salle Rémy Etelain 78 route des Vignes Val-de-Livenne Gironde

Une conférence d’1h30 pour découvrir comment le fait de prendre (réellement) soin de soi peut devenir le geste le plus engagé pour protéger notre planète et notre avenir. .

Salle Rémy Etelain 78 route des Vignes Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 10 70 61 gdar.estuaire@gmail.com

