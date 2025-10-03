Conférence « Prendre soin des autres, et moi dans tout ça ? » Espace multimédia Saugues

Conférence « Prendre soin des autres, et moi dans tout ça ? » Espace multimédia Saugues vendredi 3 octobre 2025.

Conférence « Prendre soin des autres, et moi dans tout ça ? »

Espace multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Pour tous les soignants (adhérents ou non à l’association) une conférence à 19h à la salle multimédia de Saugues suivi d’un temps d’échange autour d’un apéritif dînatoire.

.

Espace multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

For all caregivers (whether or not members of the association), a conference at 7pm in the Saugues multimedia room, followed by a time of exchange over an aperitif and dinner.

German :

Für alle Pflegekräfte (Mitglieder oder Nichtmitglieder des Vereins) ein Vortrag um 19 Uhr im Multimediaraum von Saugues mit anschließendem Austausch bei einem Aperitif und Abendessen.

Italiano :

Per tutti i carer (iscritti o meno all’associazione), una conferenza alle 19.00 nella sala multimediale di Saugues, seguita da un momento di discussione con aperitivo e cena.

Espanol :

Para todos los cuidadores (miembros o no de la asociación), conferencia a las 19.00 h en la sala multimedia de Saugues, seguida de un momento de debate en torno a un aperitivo y una cena.

L’événement Conférence « Prendre soin des autres, et moi dans tout ça ? » Saugues a été mis à jour le 2025-09-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier