Conférence « Prendre soin des autres, et moi dans tout ça ? » Espace multimédia Saugues vendredi 3 octobre 2025.
Espace multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Pour tous les soignants (adhérents ou non à l’association) une conférence à 19h à la salle multimédia de Saugues suivi d’un temps d’échange autour d’un apéritif dînatoire.
English :
For all caregivers (whether or not members of the association), a conference at 7pm in the Saugues multimedia room, followed by a time of exchange over an aperitif and dinner.
German :
Für alle Pflegekräfte (Mitglieder oder Nichtmitglieder des Vereins) ein Vortrag um 19 Uhr im Multimediaraum von Saugues mit anschließendem Austausch bei einem Aperitif und Abendessen.
Italiano :
Per tutti i carer (iscritti o meno all’associazione), una conferenza alle 19.00 nella sala multimediale di Saugues, seguita da un momento di discussione con aperitivo e cena.
Espanol :
Para todos los cuidadores (miembros o no de la asociación), conferencia a las 19.00 h en la sala multimedia de Saugues, seguida de un momento de debate en torno a un aperitivo y una cena.
