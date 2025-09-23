Conférence prendre soin du territoire Conservatoire de Metz Metz

Conférence prendre soin du territoire

Conservatoire de Metz 2 rue du Paradis Metz Moselle

Début : Mardi Mardi 2025-09-23 09:00:00

fin : 2025-09-23 12:30:00

Date(s) :

2025-09-23

À l’occasion de la France Design Week, le design utile pour les habitants du Grand Est passe ici par le design en santé, et ouvre le dialogue entre les acteurs du territoire, les acteurs locaux de la santé, et des designers engagés.Un évènement en partenariat avec l’Eurométropole de Metz, Unéos, Mollis et l’association IdÉe.L’évènement prendra la forme d’une matinée de tables rondes à l’amphithéâtre du Conservatoire de la Ville de Metz où dialogueront les sujets des parcours de santé sur le territoire, de l’environnement, et de la question sociale. Les professionnels du domaine du soin et du territoire auront l’occasion d’ouvrir le dialogue sur les enjeux sociaux, sanitaires, et d’innovation dans leurs structures, et les designers présenteront leur travail et leurs engagements pour esquisser des réponses.Cette matinée débutera par un accueil avec un café offert, se poursuivra par une ou deux tables rondes mettant en dialogue les acteurs cités ci-après, et s’achèvera par un temps d’échanges.Tout public

Conservatoire de Metz 2 rue du Paradis Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

As part of France Design Week, design that’s useful to the people of the Grand Est region is to be found here, in the form of healthcare design, opening up a dialogue between local players and committed designers.The event, in partnership with the Metz Eurometropole, Unéos, Mollis and the IdÉe association, will take the form of a morning of round-table discussions in the amphitheatre of the Conservatoire de la Ville de Metz, focusing on local healthcare pathways, the environment and social issues. The morning will begin with a welcome and complimentary coffee, followed by one or two roundtables featuring the players listed below, and will conclude with a time for discussion.

German :

Anlässlich der France Design Week wird das nützliche Design für die Bewohner des Grand Est hier durch das Gesundheitsdesign vermittelt und ein Dialog zwischen den Akteuren der Region, den lokalen Akteuren des Gesundheitswesens und den engagierten Designern eröffnet.Die Veranstaltung findet in Form eines Vormittags mit runden Tischen im Amphitheater des Konservatoriums der Stadt Metz statt, wo die Themen Gesundheitswege in der Region, Umwelt und soziale Fragen diskutiert werden. Die Fachleute aus dem Pflegebereich und der Region haben die Gelegenheit, einen Dialog über die sozialen, gesundheitlichen und innovativen Herausforderungen in ihren Strukturen zu eröffnen, und die Designer stellen ihre Arbeit und ihr Engagement vor, um Antworten zu skizzieren.Dieser Vormittag beginnt mit einem Empfang mit kostenlosem Kaffee, geht mit einem oder zwei runden Tischen weiter, an denen die unten genannten Akteure miteinander ins Gespräch kommen, und endet mit einer Zeit für den Austausch.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana del design francese, il design utile alla popolazione del Grand Est viene esplorato attraverso il design nella sanità, aprendo un dialogo tra gli attori locali, i professionisti della sanità e i designer impegnati.L’evento, organizzato in collaborazione con l’Eurometropole di Metz, Unéos, Mollis e l’associazione IdÉe, si articolerà in una mattinata di tavole rotonde nell’anfiteatro del Conservatorio di Metz, incentrate sui percorsi sanitari locali, l’ambiente e le questioni sociali. I professionisti del settore sanitario e le autorità locali avranno l’opportunità di discutere le questioni sociali, sanitarie e di innovazione che le loro organizzazioni devono affrontare, mentre i progettisti presenteranno il loro lavoro e i loro impegni per delineare possibili soluzioni. La mattinata inizierà con un benvenuto e un caffè in omaggio, seguito da una o due tavole rotonde con gli attori elencati di seguito e si concluderà con un momento di discussione.

Espanol :

En el marco de la Semana Francesa del Diseño, el diseño útil para los habitantes de la región del Gran Este se explora a través del diseño en la sanidad, abriendo un diálogo entre los actores locales, los profesionales de la sanidad local y los diseñadores comprometidos.El acto, organizado en colaboración con la Eurometrópolis de Metz, Unéos, Mollis y la asociación IdÉe, consistirá en una mañana de mesas redondas en el anfiteatro del Conservatorio de Metz, centradas en los itinerarios sanitarios locales, el medio ambiente y las cuestiones sociales. Los profesionales del sector sanitario y las autoridades locales tendrán la oportunidad de debatir los problemas sociales, sanitarios y de innovación a los que se enfrentan sus organizaciones, mientras que los diseñadores presentarán su trabajo y sus compromisos para esbozar posibles soluciones. La mañana comenzará con una bienvenida y un café de cortesía, a lo que seguirán una o dos mesas redondas en las que participarán los actores que se citan a continuación, y concluirá con un tiempo de debate.

