Conférence Prendre soin naturellement de vos cheveux et de vos ongles Troyes

Conférence Prendre soin naturellement de vos cheveux et de vos ongles

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25 19:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Nos cheveux et nos ongles reflètent souvent des déséquilibres internes tels que des carences, de la fatigue chronique, ou des dérèglements hormonaux. Une approche naturopathique va au-delà des soins superficiels pour soutenir l’organisme dans son ensemble améliorer la circulation, stimuler les émonctoires, et préserver la vitalité.



Odile Déliens, naturopathe, vous guidera pour comprendre les signes de carences à travers l’état de vos cheveux et ongles, et vous conseillera sur des soins naturels pour retrouver énergie et vitalité.



Nathalie Ribierre, coiffeuse énergéticienne, présentera les avantages de la Coupe Vibratoire Énergétique, une technique unique qui améliore la qualité des cheveux et apporte un rééquilibrage énergétique, favorisant ainsi bien-être et beauté. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

