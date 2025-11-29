Conférence Prénoms et généalogie, une histoire de famille par Nathalie Lombard à Micro-Folie Place Monge Saulieu
Place Monge Micro-Folie Saulieu Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Conférence Samedi 29 novembre à 10h30, Prénoms et généalogie, une histoire de famille proposée par Nathalie Lombard, à la Micro-Folie de Saulieu.
Gratuit sur réservation au 03.80.64.18.34
mediathequesallier.saulieu@gmail.com .
Place Monge Micro-Folie Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com
