Conférence Prénoms et généalogie, une histoire de famille par Nathalie Lombard à Micro-Folie Place Monge Saulieu

Conférence Prénoms et généalogie, une histoire de famille par Nathalie Lombard à Micro-Folie

Place Monge Micro-Folie Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Conférence Samedi 29 novembre à 10h30, Prénoms et généalogie, une histoire de famille proposée par Nathalie Lombard, à la Micro-Folie de Saulieu.

Gratuit sur réservation au 03.80.64.18.34

mediathequesallier.saulieu@gmail.com .

Place Monge Micro-Folie Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com

English : Conférence Prénoms et généalogie, une histoire de famille par Nathalie Lombard à Micro-Folie

German : Conférence Prénoms et généalogie, une histoire de famille par Nathalie Lombard à Micro-Folie

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Prénoms et généalogie, une histoire de famille par Nathalie Lombard à Micro-Folie Saulieu a été mis à jour le 2025-11-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)