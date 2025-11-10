Conférence préparatoire à la représentation de l’opéra de Marseille Falstaff de Giuseppe Verdi Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence préparatoire à la représentation de l’opéra de Marseille Falstaff de Giuseppe Verdi

Lundi 10 novembre 2025 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Marcel Ditche

Arrigo Boito, librettiste, à G. Verdi, dans une lettre du 9 juillet 1889 Il n’y a qu’un seul moyen de terminer votre carrière mieux encore qu’avec Otello, c’est de finir victorieusement avec Falstaff. Après avoir fait résonner tous les cris et toutes les lamentations du cœur humain, de finir par une immense explosion d’hilarité ! C’est de les ébahir !

Réponse de Verdi, le même jour Amen, ainsi soit-il ! Faisons donc Falstaff !



Créé à la Scala de Milan le 9 février 1893 Verdi a alors 79 ans- Falstaff, avec son grotesque et émouvant anti-héros, ses joyeuses commères, son rire et sa musique pleine d’allant et d’allégresse, fait en quelques mois le tour triomphal des capitales européennes. .

