Conférence préparatoire à la retransmission du MET du 18 décembre Andrea Chénier de Umberto Giordano Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence préparatoire à la retransmission du MET du 18 décembre Andrea Chénier de Umberto Giordano

Mercredi 17 décembre 2025 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 10 EUR

Andrea Chénier de Umberto Giordano par Olivier Braux, conseiller culturel de l’Association des amis du Festival d’Aix-en-Provence.

Vive la mort ensemble ! C’est ce cri d’amour absolu que Madeleine de Coigny et André Chénier jettent à la face des hommes de la Terreur. Ils montent à l’échafaud deux jours avant Robespierre qui avait déclaré que Platon lui aussi avait banni les poètes de sa république !



L’opéra de Giordano, écrit pour un trio de superstars, brasse passions privées (amour et jalousie) et passions publiques (la folie sanguinaire du Tribunal révolutionnaire).



L’esthétique musicale est celle du vérisme triomphant grand lyrisme et palette sonore tonitruante. Nul doute que Piotr Beczała et Sonia Yoncheva appliqueront leur style très châtié sur ces débordements jouissifs. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

