Conférence préparatoire à la retransmission du MET I Puritani e i Cavalieri de Vincenzo Bellini Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence préparatoire à la retransmission du MET I Puritani e i Cavalieri de Vincenzo Bellini

Mercredi 21 janvier 2026 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:00:00

fin : 2026-01-21 19:30:00

Date(s) :

2026-01-21

I Puritani et I Cavalieri de Vincenso Bellini (1835) par Elisabeth Rallo Ditche, Professeur émérite de Littérature comparée à l’Université d’Aix-Marseille

Maria Callas découvrit en 1949 avec le chef Tulio Serafin les enchantements de la coloratura, elle qui ne chantait alors que des rôles de soprano dramatique elle devint l’Elvira des Puritani, dernier chef-d’œuvre de Bellini et du bel canto.



Bellini écrit son opéra en France, pour Paris, demandant conseil à Rossini, qui le soutient. Pour la première fois de sa carrière, il compose un opéra en trois actes et c’est un triomphe. L’intrigue, déplacée en Angleterre, fondée sur la passion contrariée et les sombres ressorts de la politique, donne un rôle majeur à la représentation de la folie, qui, on le sait, a été souvent un élément clé de l’Opéra. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, Bellini dans I Puritani porte à une sorte de perfection son sens exceptionnel de la mélodie et du lyrisme, qui est sa véritable signature, et déploie tous les charmes de l’opéra romantique. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

English :

Vincenso Bellini’s I Puritani and I Cavalieri (1835) by Elisabeth Rallo Ditche, Professor Emeritus of Comparative Literature at the University of Aix-Marseille

