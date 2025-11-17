Conférence préparatoire à la retransmission du MET La Bohème de Giacomo Puccini Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence préparatoire à la retransmission du MET La Bohème de Giacomo Puccini

Lundi 17 novembre 2025 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans ce Drame Lyrique en quatre tableaux, Giacomo Puccini , avec ses amis librettistes Giuseppe Giacosa et Luigi Illica, met en scène dans le Paris de 1830 , quatre étudiants artistes vivant dans la misère et cherchant la gloire. Par Robert Moutot.

La création eut lieu au Teatro Regio de Turin en 1896 . La Bohème, succès jamais démenti, reste une des œuvres les plus représentées du répertoire.



La Bohème dépeint l’atmosphère particulière des mansardes du Quartier Latin. C’est la poésie des petites choses et c’est aussi l’amour de Mimi et Rodolpho, un des couples les plus célèbres de l’opéra avec un des finals les plus dramatiques. Mimi est la plus douce des héroïnes, son destin s’accomplit sous nos yeux sans qu’elle n’en fasse rien d’exceptionnel elle aime , elle souffre, elle meurt. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

English :

In this lyrical drama in four tableaux, Giacomo Puccini, with his librettist friends Giuseppe Giacosa and Luigi Illica, presents four student artists living in squalor and striving for glory in the Paris of 1830. By Robert Moutot.

German :

In diesem lyrischen Drama in vier Bildern stellt Giacomo Puccini zusammen mit seinen Librettistenfreunden Giuseppe Giacosa und Luigi Illica im Paris des Jahres 1830 vier studentische Künstler dar, die in Armut leben und nach Ruhm streben. Von Robert Moutot.

Italiano :

In questo dramma lirico in quattro quadri, Giacomo Puccini, con i suoi amici librettisti Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, ritrae quattro studenti artisti nella Parigi del 1830, che vivono in povertà e cercano la gloria. Di Robert Moutot.

Espanol :

En este drama lírico en cuatro cuadros, Giacomo Puccini, con sus amigos libretistas Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, presenta a cuatro estudiantes artistas en el París de 1830, que viven en la pobreza y buscan la gloria. Por Robert Moutot.

