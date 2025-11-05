Conférence préparatoire à la retransmission du MET La somnambule de vicenzo Bellini Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence préparatoire à la retransmission du MET La somnambule de vicenzo Bellini

Mercredi 5 novembre 2025 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-11-05 18:00:00

fin : 2025-11-05 19:30:00

2025-11-05

Vincenzo Bellini, un des génies les plus illustres du Bel Canto romantique signe ici une œuvre attachante et belle, basée sur le livret idyllique de Felice Romani, dans lequel, parmi des villageois suisses, entre le seigneur du château et les propriétaires de l’auberge et du moulin, nous découvrons le personnage d’Amina, la belle fiancée au seuil de son bonheur…



Ce rôle, créé en mars 1831 à Milan par la célébrissime Giuditta Pasta, repris par la mythique Malibran en 1833, inspirera toujours les plus grands soprano de toutes les époques: Callas dès 1955, Scotto, Sutherland etc. Pareil pour les ténors, en ce qui concerne le rôle d’Elvino, jeune fermier.



Néanmoins, cet opéra emblématique, qu’on connaît depuis bientôt deux siècles et qui n’a jamais quitté le grand répertoire lyrique, nous réserve toujours une page de mystère c’est ce somnambulisme , ce rêve éveillé, comme une faille d’un être humain ou une particularité qui sort de la norme, qui crée un suspense, une attente. L’incarnation de ce rêve nous intrigue et nous attire, ainsi que les prouesses du bel canto et ses sommets. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

English :

This role, created in Milan in March 1831 by the celebrated Giuditta Pasta and taken up by the legendary Malibran in 1833, has always inspired the greatest sopranos of every era:

German :

Diese Rolle, die im März 1831 in Mailand von der berühmten Giuditta Pasta kreiert und 1833 von der mythischen Malibran übernommen wurde, inspiriert bis heute die größten Sopranistinnen aller Epochen:

Italiano :

Questo ruolo, creato nel marzo 1831 a Milano dalla celebre Giuditta Pasta e ripreso dalla leggendaria Malibran nel 1833, ha sempre ispirato i più grandi soprani di ogni epoca:

Espanol :

Este papel, creado en marzo de 1831 en Milán por la célebre Giuditta Pasta y retomado por la legendaria Malibran en 1833, siempre ha inspirado a las más grandes sopranos de todas las épocas:

