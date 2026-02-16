Conférence préparatoire à la retransmission du MET Tristan et Isolde de Richard Wagner Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence préparatoire à la retransmission du MET Tristan et Isolde de Richard Wagner

Mercredi 1er avril 2026 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2a rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01 19:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Conférence animée par Olivier Braux, conseiller culturel des Amis du Festival. Tableau de Frederic William Burton 1864

S’il faut en croire Thomas Mann, Tristan et Isolde est la création la plus prodigieuse, la plus extrême du plus puissant des artistes. Archi-romantique, magnification de la nuit, œuvre sublime et morbide, dévorante et magique, unissant l’ivresse du désir à l’ivresse de la mort, dans l’enthousiasme de la volonté .

Des harmonies cafardeuses de l’accord initial au surplace extatique de la mort d’Isolde, en passant par les motifs conducteurs du philtre et de la communion amoureuse, le désir sans fin dans Tristan est une passion qui veut la souffrance et qui ne trouve satisfaction que dans l’anéantissement et la mort extase sensuelle et révélation, n’importe où hors du monde. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2a rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Olivier Braux, cultural advisor to the Friends of the Festival. Painting by Frederic William Burton 1864

L’événement Conférence préparatoire à la retransmission du MET Tristan et Isolde de Richard Wagner Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence