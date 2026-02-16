Conférence préparatoire au spéctacle de l’Opéra de Marseille Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence préparatoire au spéctacle de l’Opéra de Marseille Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc

Mercredi 25 mars 2026 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2a rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Conférence animée par Lionel Pons, professeur d’histoire de la musique et d’analyse au CRR de Marseille.

La création, en 1957 des Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc (1899-1963) d’après le texte de Georges Bernanos (1888-1948) constitue non seulement un évènement hors du commun (l’ouvrage est l’un des très rares opéras de l’après-guerre à s’être immédiatement et durablement inscrit au répertoire) mais aussi un testament spirituel autant que musical du compositeur.

Là où Bernanos met en scène le mystère de la communion spirituelle et du transfert de la grâce, Poulenc caractérise un drame de la peur, qui recoupe à ce point ses propres préoccupations qu’il va totalement s’identifier à plusieurs des personnages de l’œuvre.

La conférence se propose de mettre en lumière quelques aspects parmi les plus saillants de cette pièce, l’un des opéras les plus émouvants du répertoire, tant dans ses composantes humaines et musicales que spirituelles. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2a rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

English :

Lecture by Lionel Pons, professor of music history and analysis at the CRR de Marseille.

