Conférence Préparer la fin de vie d’un proche Meymac

Préparer la fin de vie d’un proche anticiper, accompagner, se préserver

Le Conseil Départemental de la Corrèze en partenariat avec la CNSA propose deux conférences à destination des aidants sur le mois de Novembre

– Préparer la fin de vie d’un proche anticiper, accompagner, se préserver à Meymac le lundi 17 novembre 2025 à 14h30 au cinéma de Meymac. Une conférence animée par Madame Clémentine BLONDON de l’association Osons Les Derniers Jours Heureux .

– Le rôle de l’Aidant à Allassac le mercredi 19 novembre à 14h30, Salle des fêtes place du 14 juillet. Une conférence animée par Info droits pour aborder les droits et les obligations de l’aidant, ses limites et les outils juridiques à sa disposition.

Ces conférences sont gratuites et ouvertes aux aidants de personnes âgées et de personnes en situation de handicap, aux familles et professionnels. .

