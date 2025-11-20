Conférence Préparer son corps à la détox printanière Vittel
Conférence Préparer son corps à la détox printanière
154 rue Saint Nicolas Vittel Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 11:00:00
2026-03-14
Conférence proposée par Emilie, Naturopathe diplômée d’Etat
Sur inscription places limitéesAdultes
154 rue Saint Nicolas Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 18 33 biovair@orange.fr
English :
Lecture by Emilie, state-certified naturopath
Registration required places are limited
German :
Vortrag von Emilie, staatlich geprüfte Naturheilpraktikerin
Auf Anmeldung begrenzte Plätze
Italiano :
Conferenza tenuta da Emilie, naturopata qualificata dallo Stato
Iscrizione obbligatoria i posti sono limitati
Espanol :
Charla impartida por Emilie, naturópata titulada por el estado
Inscripción obligatoria plazas limitadas
