Conférence Préparer son corps à la détox printanière Vittel

Conférence Préparer son corps à la détox printanière Vittel samedi 14 mars 2026.

Conférence Préparer son corps à la détox printanière

154 rue Saint Nicolas Vittel Vosges

Gratuit
Gratuit

Date et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 11:00:00

Date(s) :
2026-03-14

Conférence proposée par Emilie, Naturopathe diplômée d’Etat
Sur inscription places limitéesAdultes
154 rue Saint Nicolas Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 18 33  biovair@orange.fr

English :

Lecture by Emilie, state-certified naturopath
Registration required places are limited

German :

Vortrag von Emilie, staatlich geprüfte Naturheilpraktikerin
Auf Anmeldung begrenzte Plätze

Italiano :

Conferenza tenuta da Emilie, naturopata qualificata dallo Stato
Iscrizione obbligatoria i posti sono limitati

Espanol :

Charla impartida por Emilie, naturópata titulada por el estado
Inscripción obligatoria plazas limitadas

