Conférence Préparer une course en montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Conférence Préparer une course en montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 19:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Avec le PGHM.

Informations et inscription www.maisondelamontagne.org

.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

With the PGHM.

Information and registration: www.maisondelamontagne.org

