Conférence Présence toujours renouvelée des héros de la mythologie grecque dans la culture européenne Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence

Conférence Présence toujours renouvelée des héros de la mythologie grecque dans la culture européenne

Lundi 24 novembre 2025 de 18h30 à 20h30. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 18:30:00

fin : 2025-11-24 20:30:00

Date(s) :

2025-11-24

Conférence animée par Monique Trédé, helléniste française. Les personnages de la mythologie grecque ont, dès leur apparition et à toutes les époques, irrigué les arts en Europe.

Qu’ils se nomment Œdipe, Médée, Ulysse, Antigone, Thésée, Phèdre et tant d’autres), les personnages de la mythologie grecque ont, dès leur apparition et à toutes les époques, irrigué les arts en Europe théâtre, poésie, opéra, romans, films ! Ainsi, Ovide, Racine, Offenbach, Goethe, d’Annunzio, Cacoyannis, pour ne citer que quelques noms, ont puisé dans cette source antique une inspiration qu’ils ont adaptée aux préoccupations de leur temps. A partir de quelques exemples, il conviendra de mettre en lumière la réinterprétation continue des mythes grecs. .

Atelier de La Manufacture 8-10 rue des allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

English :

Lecture by Monique Trédé, French Hellenist. Characters from Greek mythology have influenced the arts in Europe from their very beginnings.

German :

Vortrag unter der Leitung von Monique Trédé, einer französischen Hellenistin. Die Figuren der griechischen Mythologie haben seit ihrem Erscheinen und in allen Epochen die Künste in Europa bewässert.

Italiano :

Intervento di Monique Trédé, ellenista francese. I personaggi della mitologia greca hanno influenzato le arti in Europa fin dalle origini e nel corso dei secoli.

Espanol :

Conferencia de Monique Trédé, helenista francesa. Los personajes de la mitología griega han influido en las artes europeas desde sus orígenes y a lo largo de todos los tiempos.

L’événement Conférence Présence toujours renouvelée des héros de la mythologie grecque dans la culture européenne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence