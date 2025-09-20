Conférence : présentation de la saison culturelle Centre Culturel – Espace Olivier Carol Foix

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

La directrice de l’Estive, Carole Albanese, vous invite à découvrir en avant-première la nouvelle saison culturelle 2025-2026 : spectacles, temps forts et grandes surprises à venir !

Centre Culturel – Espace Olivier Carol 20 avenue du Général de Gaulle, 09000 Foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie Depuis 1981, le cinéma de l'Estive s'est développé, à Foix et sur un circuit itinérant en Ariège, pour proposer un cinéma de service public, pour tous.

Classé Art et Essai, il propose une programmation variée, entre nouveaux films, découvertes et références de cinéphiles. Diffusé en salle, tout au long de l’année, il prend ses quartiers d’été sous les étoiles dans de nombreux villages ariégeois. Parking à proximité

© Pamela Perschke