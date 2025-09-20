Conférence présentation de l’ouvrage « Divona-Cahors à l’époque Gallo-Romaine » Cahors

Conférence présentation de l’ouvrage « Divona-Cahors à l’époque Gallo-Romaine » Cahors samedi 20 septembre 2025.

Conférence présentation de l’ouvrage « Divona-Cahors à l’époque Gallo-Romaine »

73 Boulevard Léon Gambetta Cahors Lot

Début : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez écouter la conférence consacrée à la présentation de l’ouvrage

« Divona-Cahors à l’époque Gallo-Romaine » écrit par Didier Rigal et Frédéric Rivière.

Conférence organisée par La Direction du patrimoine de la Ville de Cahors.

73 Boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

As part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), come and listen to a talk on the presentation of the book « Divona-Cahors à l’époque Gallo-Romaine », written by Didier Rigal and Frédéric Rivière:

« Divona-Cahors à l’époque Gallo-Romaine » written by Didier Rigal and Frédéric Rivière.

Organized by the City of Cahors Heritage Department.

German :

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes hören Sie einen Vortrag über die Vorstellung des Buches

« Divona-Cahors in der gallo-römischen Zeit », verfasst von Didier Rigal und Frédéric Rivière.

Der Vortrag wird von der Direction du patrimoine de la Ville de Cahors organisiert.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées du Patrimoine (Giornate del Patrimonio), venite ad ascoltare la presentazione del libro

« Divona-Cahors à l’époque Gallo-Romaine » scritto da Didier Rigal e Frédéric Rivière.

Organizzato dal Dipartimento del Patrimonio della Città di Cahors.

Espanol :

En el marco de las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), venga a escuchar una conferencia de presentación del libro

« Divona-Cahors à l’époque Gallo-Romaine » escrito por Didier Rigal y Frédéric Rivière.

Organizado por el Departamento de Patrimonio de la ciudad de Cahors.

