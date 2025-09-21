Conférence « Présentation des deux icones de la Folie Desmares de Châtillon, Victoire-Thérèse Chupin et Charlotte Desmares » Folie Desmares – Maison du patrimoine Châtillon

Conférence « Présentation des deux icones de la Folie Desmares de Châtillon, Victoire-Thérèse Chupin et Charlotte Desmares » Dimanche 21 septembre, 15h00 Folie Desmares – Maison du patrimoine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Par Monique Barrier, historienne de l’association des Amis du Vieux Châtillon

Folie Desmares – Maison du patrimoine 13 rue de la Gare 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 57 78 16 http://www.ville-chatillon.fr Folie du XVIIIe siècle. Édifiée par Claude Balon en 1705, puis acquise par le banquier suisse Antoine Hogguer en 1708 pour Charlotte Desmares, actrice de la Comédie française. La Maison du Patrimoine ouverte depuis le 27 janvier 2019.

