Conférence présentation métiers de l’industrie Génopole – 20, rue Henri Desbruères F-91030 EVRY Cedex Corbeil-Essonnes

Conférence présentation métiers de l’industrie Mardi 18 novembre, 14h30 Génopole – 20, rue Henri Desbruères F-91030 EVRY Cedex Essonne

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, Grand Paris Sud et Genopole vous invitent à une conférence exceptionnelle réunissant six entreprises du territoire venues partager leurs métiers, parcours et retours d’expérience.

Une occasion unique de plonger au cœur du monde industriel, de découvrir ses métiers innovants, ses besoins en compétences et ses opportunités d’avenir.

Les intervenants – issus de secteurs variés témoigneront de leurs parcours et partageront leur vision d’une industrie moderne, durable et porteuse d’avenir.

Programme prévisionnel :

14h30 – Mot d’accueil Génopole

14h05 – Présentation des activités du Génopole

14h30 – ATF Gaïa

14h55 – X-Fab France

15h10 – Institut Mines – Telecom Business School

15h25 – Genosafe

15h50 – Eternity Systems

16h15 – Abolis Biotechnologies

Génopole – 20, rue Henri Desbruères F-91030 EVRY Cedex

Grand Paris Sud et Genopole – Conférence présentation métiers de l’industrie biotechnologies semi-conducteurs