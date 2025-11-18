Conférence présentation métiers de l’industrie Génopole – 20, rue Henri Desbruères F-91030 EVRY Cedex Corbeil-Essonnes
Conférence présentation métiers de l’industrie Mardi 18 novembre, 14h30 Génopole – 20, rue Henri Desbruères F-91030 EVRY Cedex Essonne
Début : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T17:30:00
Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, Grand Paris Sud et Genopole vous invitent à une conférence exceptionnelle réunissant six entreprises du territoire venues partager leurs métiers, parcours et retours d’expérience.
Une occasion unique de plonger au cœur du monde industriel, de découvrir ses métiers innovants, ses besoins en compétences et ses opportunités d’avenir.
Les intervenants – issus de secteurs variés témoigneront de leurs parcours et partageront leur vision d’une industrie moderne, durable et porteuse d’avenir.
Programme prévisionnel :
14h30 – Mot d’accueil Génopole
14h05 – Présentation des activités du Génopole
14h30 – ATF Gaïa
14h55 – X-Fab France
15h10 – Institut Mines – Telecom Business School
15h25 – Genosafe
15h50 – Eternity Systems
16h15 – Abolis Biotechnologies
