Conférence présentée par Frédéric Mallégol Voie Florence Arthaud Douarnenez

Conférence présentée par Frédéric Mallégol

Voie Florence Arthaud Résidence Les Gréements d’Or Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Conférence présentée par Frédéric Mallégol, conférencier et professeur agrégé d’histoire-géographie. Le thème abordé est l’évolution de la place des femmes dans la vie politique française .

Inscription au 02 98 98 60 00 .

Voie Florence Arthaud Résidence Les Gréements d’Or Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 98 60 00

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English : Conférence présentée par Frédéric Mallégol

L’événement Conférence présentée par Frédéric Mallégol Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ