Conférence présentée par Frédéric Mallégol Voie Florence Arthaud Douarnenez
Conférence présentée par Frédéric Mallégol Voie Florence Arthaud Douarnenez mercredi 22 avril 2026.
Conférence présentée par Frédéric Mallégol
Voie Florence Arthaud Résidence Les Gréements d’Or Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Conférence présentée par Frédéric Mallégol, conférencier et professeur agrégé d’histoire-géographie. Le thème abordé est l’évolution de la place des femmes dans la vie politique française .
Inscription au 02 98 98 60 00 .
Voie Florence Arthaud Résidence Les Gréements d’Or Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 98 60 00
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English : Conférence présentée par Frédéric Mallégol
L’événement Conférence présentée par Frédéric Mallégol Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ