Conférence présentée par Frédéric Mallégol Voie Florence Arthaud Douarnenez
mercredi 7 octobre 2026 · Voie Florence Arthaud · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Conférence présentée par Frédéric Mallégol
Voie Florence Arthaud Résidence DOMITYS Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Conférencier et professeur agrégé d’histoire-géographie. Le thème abordé est : « Histoire de la santé à travers la chanson populaire”. Sur inscription. .
Voie Florence Arthaud Résidence DOMITYS Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 98 60 00
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English :
L’événement Conférence présentée par Frédéric Mallégol Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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