Conférence présentée par Frédéric Mallégol Voie Florence Arthaud Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Conférence présentée par Frédéric Mallégol

Voie Florence Arthaud Résidence DOMITYS Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Conférencier et professeur agrégé d’histoire-géographie. Le thème abordé est : « Histoire de la santé à travers la chanson populaire”. Sur inscription. .

Voie Florence Arthaud Résidence DOMITYS Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 98 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence présentée par Frédéric Mallégol Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ