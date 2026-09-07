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AGENDA · Douarnenez

Conférence présentée par Frédéric Mallégol Voie Florence Arthaud Douarnenez

mercredi 7 octobre 2026 · Voie Florence Arthaud · Douarnenez

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Voie Florence Arthaud
Adresse
Résidence DOMITYS
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Conférence présentée par Frédéric Mallégol

Voie Florence Arthaud Résidence DOMITYS Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Conférencier et professeur agrégé d’histoire-géographie. Le thème abordé est : « Histoire de la santé à travers la chanson populaire”. Sur inscription.   .

Voie Florence Arthaud Résidence DOMITYS Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 98 60 00 

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English :

L’événement Conférence présentée par Frédéric Mallégol Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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