Conférence « Préserver le vivant comment défendre les droits de la narse ? » Saint-Flour 3 juillet 2025 07:00

Cantal

Conférence « Préserver le vivant comment défendre les droits de la narse ? » Complexe sportif de Besserette Saint-Flour Cantal

Début : Jeudi 2025-07-03

fin : 2025-07-03

2025-07-03

Marine Calmet, juriste spécialisée en droit de l’environnement et Présidente de l’association Wild Legal interviendra sur le thème « Préserver le vivant comment défendre les droits de la narse ? »

Complexe sportif de Besserette

Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes contact@collectifnouvialle.org

English :

Marine Calmet, a lawyer specializing in environmental law and President of the Wild Legal association, will speak on the theme: « Preserving the living: how to defend the rights of the narse? »

German :

Marine Calmet, Juristin mit Schwerpunkt Umweltrecht und Vorsitzende des Vereins Wild Legal, spricht zum Thema: « Das Lebendige bewahren: Wie können die Rechte der Narse verteidigt werden? »

Italiano :

Marine Calmet, avvocato specializzato in diritto ambientale e presidente dell’associazione Wild Legal, interverrà sul tema « Preservare gli esseri viventi: come difendere i diritti dei narcisi?

Espanol :

Marine Calmet, abogada especializada en derecho medioambiental y Presidenta de la asociación Wild Legal, intervendrá sobre el tema: « Preservar los seres vivos: ¿cómo defender los derechos de los narse?

