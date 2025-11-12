Conférence Prêter attention aux choses, au-delà de l’objet (de musée) Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Conférence Prêter attention aux choses, au-delà de l’objet (de musée)

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-12 18:15:00

fin : 2025-11-12 19:45:00

2025-11-12

Cycle de conférences Fans d’art , en partenariat avec l’association Emmanuel Héré, dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne .

Intervention tenue par Thierry Bonnot, anthropologue, chargé de recherche au CNRS, habilité à diriger des recherches (HDR), membre de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, Paris).

Tarif valable pour les six conférences.Tout public

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

Fans d?art lecture series, in partnership with the Emmanuel Héré Association, as part of the Nancy 1925. An experience of modern life .

Talk by Thierry Bonnot, anthropologist, CNRS research fellow, member of the Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, Paris).

Price valid for all six lectures.

German :

Vortragsreihe Fans der Kunst , in Zusammenarbeit mit dem Verein Emmanuel Héré, im Rahmen der Ausstellung Nancy 1925. Eine Erfahrung des modernen Lebens .

Vortrag von Thierry Bonnot, Anthropologe, Forschungsbeauftragter am CNRS, habilitierter Forschungsleiter (HDR), Mitglied des Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, Paris).

Der Preis gilt für alle sechs Vorträge.

Italiano :

Il ciclo di conferenze Fans d’art , in collaborazione con l’Associazione Emmanuel Héré, fa parte del progetto Nancy 1925. Un’esperienza di vita moderna .

Intervento di Thierry Bonnot, antropologo, ricercatore del CNRS, abilitato alla direzione della ricerca (HDR), membro dell’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, Parigi).

Prezzo valido per tutte e sei le conferenze.

Espanol :

Ciclo de conferencias Fans d’art , en colaboración con la Asociación Emmanuel Héré, en el marco de la exposición Nancy 1925. Una experiencia de vida moderna .

Conferencia de Thierry Bonnot, antropólogo, becario de investigación del CNRS, cualificado para dirigir investigaciones (HDR), miembro del Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, París).

Precio válido para las seis conferencias.

