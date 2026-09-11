Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Conférence : Prévenir l’épuisement parental

2 Rue de Beauce Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Conférence : Prévenir l’épuisement parental

Le Relais Petite Enfance vous propose six rendez-vous jusqu’à la fin de l’année : spectacles pour les tout-petits, conférence sur l’épuisement parental, salon de la petite enfance, rencontre autour des repères éducatifs et atelier créatif.

Parmi ces rendez-vous, découvrez la conférence « Prévenir l’épuisement parental », un temps d’échange et de sensibilisation autour de la fatigue, de la charge mentale et des difficultés que peuvent rencontrer les parents au quotidien.

– de 20h à 22h (ouverture à 19h30) – Parents (enfants de 0 à 5 ans) et professionnels de la petite enfance. .

2 Rue de Beauce Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 56 10 44 relaispetiteenfance@entrebeauceetperche.fr

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English :

Conference: Preventing Parental Burnout

L’événement Conférence : Prévenir l’épuisement parental Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE