Conférence : Prévenir l’épuisement parental Courville-sur-Eure
vendredi 2 octobre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Conférence : Prévenir l’épuisement parental
2 Rue de Beauce Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Conférence : Prévenir l’épuisement parental
Le Relais Petite Enfance vous propose six rendez-vous jusqu’à la fin de l’année : spectacles pour les tout-petits, conférence sur l’épuisement parental, salon de la petite enfance, rencontre autour des repères éducatifs et atelier créatif.
Parmi ces rendez-vous, découvrez la conférence « Prévenir l’épuisement parental », un temps d’échange et de sensibilisation autour de la fatigue, de la charge mentale et des difficultés que peuvent rencontrer les parents au quotidien.
– de 20h à 22h (ouverture à 19h30) – Parents (enfants de 0 à 5 ans) et professionnels de la petite enfance. .
2 Rue de Beauce Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 56 10 44 relaispetiteenfance@entrebeauceetperche.fr
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English :
Conference: Preventing Parental Burnout
L’événement Conférence : Prévenir l’épuisement parental Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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