Conférence prévention et lutte contre l’incendie dans l’Oise ( 1650-1850)

Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Par Didier Rolland, ex-major et historien de la Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris, ex-directeur adjoint d’un master spécialisé en histoire des Sapeurs-pompiers de Paris et consultant en prévention incendie.

Didier Rolland présentera l’histoire de l’évolution des organisations de lutte contre l’incendie des sociétés urbaines et rurales des généralités puis du département de l’Oise. L’exposé mettra également en lumière quelques personnages représentatifs du service volontaire de la sécurité des personnes et des biens aux XVIIIe et XIXe siècles.

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 75 36 45 69 webmaster@societe-historique-noyon.fr

English :

By Didier Rolland, ex-major and historian of the Paris Fire Brigade, former deputy director of a master?s degree specializing in the history of the Paris Fire Brigade, and fire prevention consultant.

Didier Rolland will present the history of the evolution of fire-fighting organizations in urban and rural societies in general and in the Oise département in particular. The presentation will also highlight a number of key figures in the voluntary service for the safety of people and property in the 18th and 19th centuries.

German :

Von Didier Rolland, ehemaliger Hauptmann und Historiker der Pariser Feuerwehr, ehemaliger stellvertretender Leiter eines auf die Geschichte der Pariser Feuerwehr spezialisierten Masterstudiengangs und Berater für Brandschutz.

Didier Rolland wird die Geschichte der Entwicklung von Brandbekämpfungsorganisationen in städtischen und ländlichen Gesellschaften der Generalitäten und später des Departements Oise vorstellen. Der Vortrag beleuchtet auch einige repräsentative Persönlichkeiten des freiwilligen Dienstes für die Sicherheit von Personen und Gütern im 18. und 19.

Italiano :

Di Didier Rolland, ex maggiore e storico dei Vigili del Fuoco di Parigi, ex vicedirettore di un master specializzato nella storia dei Vigili del Fuoco di Parigi e consulente per la prevenzione degli incendi.

Didier Rolland presenterà la storia dello sviluppo delle organizzazioni antincendio nelle società urbane e rurali in generale e poi nel dipartimento dell’Oise. La presentazione metterà inoltre in luce alcune delle figure chiave del servizio volontario per la sicurezza delle persone e dei beni nel XVIII e XIX secolo.

Espanol :

Por Didier Rolland, antiguo comandante e historiador del Cuerpo de Bomberos de París, antiguo director adjunto de un máster especializado en la historia del Cuerpo de Bomberos de París y consultor en prevención de incendios.

Didier Rolland presentará la historia de la evolución de los organismos de lucha contra incendios en las sociedades urbanas y rurales en general y después en el departamento de Oise. También destacará algunas de las figuras clave del voluntariado para la seguridad de las personas y los bienes en los siglos XVIII y XIX.

