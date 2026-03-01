Conférence prévention santé EHPAD Korian les Parasols Saint-Georges-de-Didonne

Conférence prévention santé

EHPAD Korian les Parasols 71 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 14:30:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Activité physique et cerveau un levier majeur pour la cognition et le bien-être psychique.

Suivi d’un goûter partagé avec les résidents.

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EHPAD Korian les Parasols 71 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 50 50

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English :

Physical activity and the brain: a major lever for cognition and mental well-being.

Followed by a snack shared with residents.

L’événement Conférence prévention santé Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-03-18 par Royan Atlantique