Conférence prévention santé EHPAD Korian les Parasols Saint-Georges-de-Didonne
Conférence prévention santé EHPAD Korian les Parasols Saint-Georges-de-Didonne lundi 30 mars 2026.
Conférence prévention santé
EHPAD Korian les Parasols 71 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 14:30:00
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Activité physique et cerveau un levier majeur pour la cognition et le bien-être psychique.
Suivi d’un goûter partagé avec les résidents.
.
EHPAD Korian les Parasols 71 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 50 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Physical activity and the brain: a major lever for cognition and mental well-being.
Followed by a snack shared with residents.
L’événement Conférence prévention santé Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-03-18 par Royan Atlantique