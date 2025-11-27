Conférence prévention Séniors : Ma tranquillité, ma sécurité – 14e arrondissement Résidence autonomie Les artistes Paris
Conférence prévention Séniors : Ma tranquillité, ma sécurité – 14e arrondissement Résidence autonomie Les artistes Paris jeudi 27 novembre 2025.
Cette conférence, organisée par la Maison des Solidarités du 14e arrondissement en partenariat avec la Police Municipale, a pour objectif d’accompagner les séniors dans la préservation de leur tranquillité et de leur sécurité.
- Conseils pratiques pour se protéger des arnaques et des situations à risque
- Informations sur les dispositifs de sécurité mis en place par la ville
- Échanges avec les intervenants pour répondre aux questions et partager des expériences
La résidence autonomie Les artistes accueillera cet événement convivial et pédagogique, pensé pour renforcer la confiance et l’autonomie des participants face aux enjeux de sécurité du quotidien.
Le jeudi 27 novembre 2025
de 10h00 à 11h30
gratuit
Inscription auprès de la résidence
01 43 20 96 65
Nombre de participants limités à 50 personnes
Public adultes.
Résidence autonomie Les artistes 57 rue du Montparnasse 75014 Paris
