Conférence prévention Séniors : Ma tranquillité, ma sécurité – 14e arrondissement Résidence autonomie Les artistes Paris

Cette conférence, organisée par la Maison des Solidarités du 14e arrondissement en partenariat avec la Police Municipale, a pour objectif d’accompagner les séniors dans la préservation de leur tranquillité et de leur sécurité.

Conseils pratiques pour se protéger des arnaques et des situations à risque

Informations sur les dispositifs de sécurité mis en place par la ville

Échanges avec les intervenants pour répondre aux questions et partager des expériences

La résidence autonomie Les artistes accueillera cet événement convivial et pédagogique, pensé pour renforcer la confiance et l’autonomie des participants face aux enjeux de sécurité du quotidien.

La Maison des Solidarités et la Police municipale s’associent pour proposer aux séniors parisiens une conférence dédiée à la prévention et à la sécurité. Rendez-vous à la résidence autonomie Les artistes pour échanger autour des bons réflexes à adopter au quotidien.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 10h00 à 11h30

gratuit

Inscription auprès de la résidence

01 43 20 96 65

Nombre de participants limités à 50 personnes

Public adultes.

Résidence autonomie Les artistes 57 rue du Montparnasse 75014 Paris

