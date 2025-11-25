Conférence prévention Séniors : Ma tranquillité, ma sécurité – 14e arrondissement Résidence du Maine Paris
Conférence prévention Séniors : Ma tranquillité, ma sécurité – 14e arrondissement Résidence du Maine Paris mardi 25 novembre 2025.
Cette conférence, organisée par la Maison des Solidarités du 14e arrondissement en partenariat avec la Police Municipale, a pour objectif d’accompagner les séniors dans la préservation de leur tranquillité et de leur sécurité.
- Conseils pratiques pour se protéger des arnaques et des situations à risque
- Informations sur les dispositifs de sécurité mis en place par la ville
- Échanges avec les intervenants pour répondre aux questions et partager des expériences
La résidence autonomie Les artistes accueillera cet événement convivial et pédagogique, pensé pour renforcer la confiance et l’autonomie des participants face aux enjeux de sécurité du quotidien.
La Maison des Solidarités et la Police municipale s’associent pour proposer aux séniors parisiens une conférence dédiée à la prévention et à la sécurité. Rendez-vous à la résidence autonomie Les artistes pour échanger autour des bons réflexes à adopter au quotidien.
Le mardi 25 novembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit
Nombre de participants limités à 50 personnes
Public adultes.
Résidence du Maine 9 rue Lebouis 75014 Paris
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048