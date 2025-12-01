Conférence Prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
A propos du millénaire du prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac. Conférence par Maryline Avont. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sa43bibli@gmail.com
English :
About the millennium of the Cluniac priory at Lavoûte-Chilhac. Lecture by Maryline Avont. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
German :
Über das tausendjährige Bestehen des Cluniazenser-Priorats von Lavoûte-Chilhac. Vortrag von Maryline Avont. Akademische Gesellschaft von Puy-en-Velay und der Haute-Loire.
Italiano :
Sul millennio del priorato cluniacense di Lavoûte-Chilhac. Conferenza di Maryline Avont. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
Espanol :
Sobre el milenio del priorato cluniacense de Lavoûte-Chilhac. Conferencia de Maryline Avont. Sociedad académica de Puy-en-Velay y del Alto Loira.
