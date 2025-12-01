Conférence Prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Conférence Prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac Musée Crozatier Le Puy-en-Velay mercredi 10 décembre 2025.

Conférence Prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

A propos du millénaire du prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac. Conférence par Maryline Avont. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sa43bibli@gmail.com

English :

About the millennium of the Cluniac priory at Lavoûte-Chilhac. Lecture by Maryline Avont. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

German :

Über das tausendjährige Bestehen des Cluniazenser-Priorats von Lavoûte-Chilhac. Vortrag von Maryline Avont. Akademische Gesellschaft von Puy-en-Velay und der Haute-Loire.

Italiano :

Sul millennio del priorato cluniacense di Lavoûte-Chilhac. Conferenza di Maryline Avont. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

Espanol :

Sobre el milenio del priorato cluniacense de Lavoûte-Chilhac. Conferencia de Maryline Avont. Sociedad académica de Puy-en-Velay y del Alto Loira.

L’événement Conférence Prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay