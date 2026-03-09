Conférence Prince (1958-2016), les sons de Minneapolis Conservatoire André Messager Montluçon

Conférence Prince (1958-2016), les sons de Minneapolis

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-22

2026-04-21 2026-04-22

Dix ans jour pour jour après sa disparition, célébrons en mots et en musique la carrière étourdissante de Prince, artiste majeur qui n’a eu de cesse de se réinventer et d’explorer de nouvelles voies musicales.

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

English :

Ten years to the day after his death, let’s celebrate in words and music the stunning career of Prince, a major artist who never stopped reinventing himself and exploring new musical avenues.

