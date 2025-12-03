Conférence Prise d’oxygène en haute altitude qu’en dit la science Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc

Conférence Prise d’oxygène en haute altitude qu’en dit la science

Une conférence de l’ENSA et de l’IFREMMONT en partenariat avec La Petite Université pour mieux comprendre les mécanismes physiologiques de l’altitude et les effets concrets de l’apport en oxygène sur l’organisme.

English :

A conference organized by ENSA and IFREMMONT in partnership with La Petite Université to better understand the physiological mechanisms of altitude and the concrete effects of oxygen intake on the body.

German :

Eine Konferenz der ENSA und des IFREMMONT in Zusammenarbeit mit La Petite Université, um die physiologischen Mechanismen der Höhe und die konkreten Auswirkungen der Sauerstoffzufuhr auf den Organismus besser zu verstehen.

Italiano :

Una conferenza organizzata da ENSA e IFREMMONT in collaborazione con La Petite Université per comprendere meglio i meccanismi fisiologici dell’altitudine e gli effetti pratici dell’apporto di ossigeno all’organismo.

Espanol :

Conferencia organizada por la ENSA y el IFREMMONT en colaboración con La Petite Université para comprender mejor los mecanismos fisiológicos de la altitud y los efectos prácticos del aporte de oxígeno en el organismo.

