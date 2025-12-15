Conférence Prisonniers des glaces Shackleton et l’odyssée de l’Endurance par Olivier Mignon Cinéma le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer

Conférence Prisonniers des glaces Shackleton et l’odyssée de l’Endurance par Olivier Mignon

Cinéma le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 14:30:00

fin : 2026-01-20 16:30:00

Date(s) :

2026-01-20

Conférence animée par Olivier Mignon, Conférencier, historien Auteur et Photographe.

Plymouth, 8 août 1914

Trois ans après la conquête du pôle sud par Roald Amundsen, l’explorateur irlandais Ernest Shackleton quitte l’Angleterre à bord de l’Endurance. Son objectif accomplir la traversée de l’Antarctique en traineau à chien.

En janvier 1915, le bateau se retrouve prisonnier des glaces en mer de Weddell. Quelques mois plus tard, l’Endurance finit totalement broyé par la banquise. Shackleton et ses hommes se retrouvent sur la glace par moins 25 degrés dans l’une des régions les plus inhospitalières du monde. Au terme d’une série d’exploits inimaginables, les 28 membres de l’expédition menés par un chef à la volonté inébranlable vont rentrer sains et saufs en Angleterre. Le sauvetage de l’expédition Endurance reste à ce jour la plus incroyable histoire de survie en milieu polaire.

Le récit passionnant d’une expédition où rien ne se passa comme prévu, une équipée parfaitement insensée de 400 jours de dérive au milieu des glaces dont pas un homme n’aurait dû revenir. .

Cinéma le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 67 20 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Prisonniers des glaces Shackleton et l’odyssée de l’Endurance par Olivier Mignon Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-15 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme