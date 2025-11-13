Conférence privation langagière International Visual Theatre Paris

Conférence privation langagière International Visual Theatre Paris jeudi 13 novembre 2025.

Le syndrome de privation langagière se produit lorsqu’une personne sourde ne développe pas oral et n’est pas suffisamment exposée à la langue des signes. Dans la continuité de la conférence de février 2025, nous approfondirons ce qu’est le SPL et comment y remédier.

Avec : Pétronille Lemenuel-Fonbonne

Que se passe-t-il lorsqu’un enfant sourd grandit sans langue des signes et qu’il ne rentre pas dans le langage l’oral ? Comment son cerveau traite-t-il les informations ?

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 5€ ou tarif soutien à 7€ et 9€

Public jeunes et adultes.

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/event/566413-conference-privation-langagiere +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre