Conférence Procès Mazan Maison de la vie associative Arles

Mardi 9 décembre 2025 à partir de 18h30. Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-09 18:30:00
Conférence sur le procès de l’affaire Mazan.
Regard critique sur la rhétorique judiciaire dans les VSS. Animé par Marina Aletheia. .
Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 53 75 mdva@ville-arles.fr
English :
Conference on the Mazan trial.
