Conférence Procès Mazan Maison de la vie associative Arles

Conférence Procès Mazan

Mardi 9 décembre 2025 à partir de 18h30. Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-09 18:30:00

Conférence sur le procès de l’affaire Mazan.

Regard critique sur la rhétorique judiciaire dans les VSS. Animé par Marina Aletheia. .

Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 53 75 mdva@ville-arles.fr

English :

Conference on the Mazan trial.

