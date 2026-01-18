Conférence Produits sains et cartable sain Mairie de Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Conférence Produits sains et cartable sain Mairie de Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac mardi 20 janvier 2026.
Conférence Produits sains et cartable sain
Mairie de Rouffignac 1 place Simone Veille Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Gratuit
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
17h45. Une conférence pour apprendre à réduire l’exposition au quotidien et préserver notre santé !Gratuit
Pour mon enfant, un cartable sain…Mais pas que !
Temps d’échange avec le Docteur Isabelle Farbos, chercheuse spécialisée en santé environnementale, et co-organisé par les Radicelles et par l’école de Rouffignac.
Les perturbateurs endocriniens sont une menace silencieuse pour notre santé. Maladies chroniques, allergies, asthme…Et si nos habitudes y contribuaient ?
Feutres, fournitures scolaires, jouets plastiques, produits d’hygiène. Découvrez les sources cachées et des solutions simples pour les éviter §
Une conférence pour apprendre à réduire l’exposition au quotidien et préserver notre santé ! .
Mairie de Rouffignac 1 place Simone Veille Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 40 41
English : Conférence Produits sains et cartable sain
17h45. A conference to learn how to reduce daily exposure and preserve our health!
