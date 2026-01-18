Conférence Produits sains et cartable sain Mairie de Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Conférence Produits sains et cartable sain

Mairie de Rouffignac 1 place Simone Veille Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

17h45. Une conférence pour apprendre à réduire l’exposition au quotidien et préserver notre santé !Gratuit

Pour mon enfant, un cartable sain…Mais pas que !

Temps d’échange avec le Docteur Isabelle Farbos, chercheuse spécialisée en santé environnementale, et co-organisé par les Radicelles et par l’école de Rouffignac.

Les perturbateurs endocriniens sont une menace silencieuse pour notre santé. Maladies chroniques, allergies, asthme…Et si nos habitudes y contribuaient ?

Feutres, fournitures scolaires, jouets plastiques, produits d’hygiène. Découvrez les sources cachées et des solutions simples pour les éviter §

Une conférence pour apprendre à réduire l’exposition au quotidien et préserver notre santé ! .

Mairie de Rouffignac 1 place Simone Veille Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 40 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Produits sains et cartable sain

17h45. A conference to learn how to reduce daily exposure and preserve our health!

L’événement Conférence Produits sains et cartable sain Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère