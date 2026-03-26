Conférence-projection de Caroline et Jacques Lanneluc

Auditorium Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Conférence en compagnie d’une famille d’étrangers de distinction à Arcachon en 1869 avec l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon (HTBA). .

Auditorium Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90

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English : Conférence-projection de Caroline et Jacques Lanneluc

L’événement Conférence-projection de Caroline et Jacques Lanneluc Arcachon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Arcachon