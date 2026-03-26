Conférence-projection de Caroline et Jacques Lanneluc Arcachon
Conférence-projection de Caroline et Jacques Lanneluc Arcachon jeudi 23 avril 2026.
Conférence-projection de Caroline et Jacques Lanneluc
Auditorium Arcachon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Conférence en compagnie d’une famille d’étrangers de distinction à Arcachon en 1869 avec l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon (HTBA). .
Auditorium Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90
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English : Conférence-projection de Caroline et Jacques Lanneluc
L’événement Conférence-projection de Caroline et Jacques Lanneluc Arcachon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Arcachon