Conférence-projection de Thierry Wirth Vivre à Vichy entre 1940 et 1944 Salle des fêtes Moulins

Conférence-projection de Thierry Wirth Vivre à Vichy entre 1940 et 1944

Salle des fêtes Auditorium Moulins Allier

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Conférence de Thierry Wirth organisée par L’association LACME.

Salle des fêtes Auditorium Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 61 56 61 lacme@wanadoo.fr

English :

Conference by Thierry Wirth organized by the LACME association.

