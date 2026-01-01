Conférence-projection de Thierry Wirth Vivre à Vichy entre 1940 et 1944 Salle des fêtes Moulins
Conférence-projection de Thierry Wirth Vivre à Vichy entre 1940 et 1944 Salle des fêtes Moulins samedi 17 janvier 2026.
Conférence-projection de Thierry Wirth Vivre à Vichy entre 1940 et 1944
Salle des fêtes Auditorium Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Conférence de Thierry Wirth organisée par L’association LACME.
.
Salle des fêtes Auditorium Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 61 56 61 lacme@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference by Thierry Wirth organized by the LACME association.
L’événement Conférence-projection de Thierry Wirth Vivre à Vichy entre 1940 et 1944 Moulins a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région