Conférence-projection « Les Pyrénées secrètes la discrète du piémont, la genette » – Maison du Val d'Azun et du Parc national des Pyrénées, cinéma Arrens-Marsous, 7 juillet 2025 18:30, Arrens-Marsous.

2025-07-07 18:30:00

Venez découvrir les documentaires « Les Pyrénées secrètes », qui seront mis à l’honneur et échanger avec un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées.

Venez assister à la projection du documentaire « Pyrénées secrètes la discrète du piémont » mettant à l’honneur un mammifère peu connu de nos campagnes, la Genette. Dans ce long métrage réalisé en 2022 par Alwa DELUZE, l’un de nos gardes moniteurs, Laurent NEDELEC, a participé à la capture des images naturalistes, en immersion dans le milieu naturel. On y retrouve aussi de magnifiques séquences de Grégory ORTET pour rendre compte de l’ambiance mystérieuse et intimiste de nos montagnes. Une plongée de 43 minutes aux cotés des espèces fréquentant nos forêts et nos estives, qui sera suivie d’une discussion avec un des agents du Parc National des Pyrénées du secteur du Val d’Azun. Une opportunité afin d’en apprendre plus sur les espèces visibles dans le documentaires, et de découvrir les missions variés des agents de terrain.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées, cinéma ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

Come and discover the documentaries « Les Pyrénées secrètes » (The Secret Pyrenees), which will be in the spotlight, and chat with a ranger from the Pyrenees National Park.

German :

Sehen Sie sich die Dokumentarfilme « Les Pyrénées secrètes » an, die im Mittelpunkt stehen, und tauschen Sie sich mit einem Ranger-Monitor des Nationalparks der Pyrenäen aus.

Italiano :

Venite a scoprire i documentari « Pirenei segreti », che saranno presentati, e a parlare con un guardiano del Parco Nazionale dei Pirenei.

Espanol :

Venga a descubrir los documentales « Pirineos secretos », que se presentarán, y a conversar con un guarda del Parque Nacional de los Pirineos.

