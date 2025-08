Conférence-projection « Saru, une histoire de transmission culturelle » Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Conférence-projection « Saru, une histoire de transmission culturelle » Maison de la culture du Japon à Paris Paris samedi 8 novembre 2025.

La projection de ce film de 30 minutes sera suivie d’un débat avec Cédric Sueur, professeur des Universités en Éthologie et Primatologie, membre de l’Institut Universitaire de France, Aurélien Prudor, réalisateur et biologiste de formation, spécialisé dans la production de films dédiés à la science et à l’environnement, et Marie Pelé, chargée de recherche en éthologie au sein de l’Anthropo-Lab, laboratoire ETHICS de l’Institut Catholique de Lille.

Intervenants :

Cédric Sueur : Professeur des Universités en Éthologie et Primatologie, membre de l’Institut Universitaire de France. Cédric Sueur est co-responsable du Master Éthique Animale et du Master Écologie, Ecophysiologie et Éthologie à l’Université de Strasbourg. Spécialiste des comportements collectifs et des réseaux sociaux chez les animaux, il travaille notamment sur les macaques japonais et l’évolution culturelle des comportements animaux. Il publie en 2024 Les Péripéties d’un Primatologue aux Éditions Odile Jacob et en 2025 Le Dernier Gorille aux Éditions Tana.

Aurélien Prudor : Réalisateur et biologiste de formation, Aurélien Prudor est spécialisé dans la production de films dédiés à la science et à l’environnement. Il a fondé Wild Talks, une société de production qui raconte des histoires fascinantes sur la relation entre les humains et leur environnement. Son premier film, Independence Days (2016), consacré aux jeunes prédateurs marins, a remporté plusieurs prix dans des festivals internationaux.

Marie Pelé : Chargée de recherche en éthologie au sein de l’Anthropo-Lab, laboratoire ETHICS de l’Institut Catholique de Lille. Ses recherches portent principalement sur l’émergence des propriétés graphiques chez les primates et les humains, en utilisant des méthodes mathématiques et de l’intelligence artificielle pour analyser les dessins réalisés par des enfants et des grands singes (chimpanzés, orangs-outans). Son travail s’intéresse aussi à l’influence des facteurs sociaux et culturels sur la prise de décision chez les primates et à la relation homme-animal dans le contexte éthique et sociologique. Lauréate du Prix Le Monde de la Recherche Universitaire en 2011 pour sa thèse sur les comportements économiques des primates, elle est également co-autrice de l’ouvrage Saru, Singes du Japon publié en 2016.

Lieu : Petite salle (rez-de-chaussée)

En français

Durée : 1h30

Entrée libre sur réservation à partir du 9 octobre

Uniquement en présentiel, pas de diffusion en ligne

Plongez au cœur du Japon sauvage avec « Saru – une histoire de transmission culturelle ». Découvrez comment les macaques japonais transmettent des comportements fascinants : bains dans les sources chaudes, manipulation de pierres et rodéo sur des cerfs. Ce documentaire explore l’émergence et l’évolution de ces traditions, redéfinissant notre vision de la culture animale.

Le samedi 08 novembre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit

Réservation en ligne à partir du 9 octobre

Tout public.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

