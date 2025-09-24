Conférence-projection sur l’art Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer
Conférence-projection sur l’art
Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 17:00:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-09-24 2025-10-29 2025-11-26 2025-12-17
Découvrez les grands maîtres de l’art à travers des films documentaires enrichis par les commentaires éclairés de Nicole Vatinel, artiste peintre et verrier.
Saison 2025 Les Maîtres de la Renaissance italienne
– 29 janvier Donatello (1386 1466)
– 26 février Jacopo, Gentile et Giovanni Bellini (1425 1516)
– 26 mars Andrea Mantegna (1431 1506)
– 30 avril Sandro Botticelli (1445 1510)
– 28 mai Leonardo da Vinci (1452 1519)
– 25 juin Piero di Cosimo (1462 1521)
– 30 juillet Michelangelo (1475 1564)
– 27 août Giorgione (1477 1510)
– 24 septembre Raffaello (1483 1520)
– 29 octobre Tiziano (1488 1576)
– 26 novembre Tintoretto (1518 1594)
– 17 décembre Veronese (1528 1588)
Gratuit Réservations au 02 31 88 16 26 .
Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26
English : Conférence-projection sur l’art
Discover the great masters of art through documentary films enriched by the enlightened commentary of painter and glass artist Nicole Vatinel.
Season 2025: Masters of the Italian Renaissance
German : Conférence-projection sur l’art
Entdecken Sie die großen Meister der Kunst anhand von Dokumentarfilmen, die mit den sachkundigen Kommentaren von Nicole Vatinel, Malerin und Glaskünstlerin, angereichert sind.
Staffel, Folge 2025: Die Meister der italienischen Renaissance
Italiano :
Scoprite i grandi maestri dell’arte attraverso film documentari arricchiti dal commento illuminato di Nicole Vatinel, pittrice e artista del vetro.
Stagione 2025: I maestri del Rinascimento italiano
Espanol :
Descubra a los grandes maestros del arte a través de películas documentales realzadas por los esclarecedores comentarios de Nicole Vatinel, pintora y artista del vidrio.
Temporada 2025: Los maestros del Renacimiento italiano
