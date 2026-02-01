Conférence-projection sur le castor Hirtzfelden

Conférence-projection sur le castor

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06 21:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Corentin Esmieu, jeune photographe et accompagnateur de montagne, a pu entrer dans l’intimité d’une meute de loups et vivre des moments extraordinaires. Découvrez cette quête captivante au travers d’une présentation des plus belles photos du photographe, d’un film et d’une conférence.

Olivier et Charles, photographes naturalistes vous présentent le résultat de 3 ans de recherches et de longues heures d'affût pour capturer les moments les plus émouvants de la vie du castor.

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu



Corentin Esmieu, a young photographer and mountain guide, was able to enter the intimacy of a wolf pack and experience extraordinary moments. Discover this captivating quest through a presentation of the photographer’s most beautiful photos, a film and a conference.

