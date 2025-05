Conférence Projet Climate Impulse un avion propulsé à l’hydrogène – Espace Encan La Rochelle, 12 mai 2025 18:00, La Rochelle.

Charente-Maritime

Nous nous préparons à réaliser un vol non-stop autour du monde dans un avion propulsé par de l’hydrogène vert.

Par Amandine Cuenca, Syenso.

English : Conference Projet Climate Impulse un avion propulsé à l’hydrogène

We’re preparing for a non-stop flight around the world in a plane powered by green hydrogen.

By Amandine Cuenca, Syenso.

German : Konferenz Projet Climate Impulse un avion propulsé à l’hydrogène

Wir bereiten uns auf einen Nonstop-Flug um die Welt in einem Flugzeug vor, das mit grünem Wasserstoff angetrieben wird.

Von Amandine Cuenca, Syenso.

Italiano :

Ci stiamo preparando a un volo non-stop intorno al mondo con un aereo alimentato a idrogeno verde.

Di Amandine Cuenca, Syenso.

Espanol : Conferencia Projet Climate Impulse un avion propulsé à l’hydrogène

Nos preparamos para dar la vuelta al mundo sin escalas en un avión propulsado por hidrógeno verde.

Por Amandine Cuenca, Syenso.

