Informations pratiques

Montélimar

Conférence : Projet « Ville totale » : mettre en musique une dystopie

Conservatoire de Musique Montélimar Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Artiste associée au conservatoire, ELLINOA proposera une plongée dans le parcours de construction de son projet Ville Totale, œuvre à 360 degrés composée d’un album, d’un programme de concert en son immersif, de deux courts métrages et d’un jeu vidéo.

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Conservatoire de Musique Montélimar Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

As an artist affiliated with the conservatory, ELLINOA will offer an in-depth look at the development of her project *Ville Totale*, a 360-degree work comprising an album, an immersive sound concert program, two short films, and a video game.

L’événement Conférence : Projet « Ville totale » : mettre en musique une dystopie Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération