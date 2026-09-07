Conférence : Projet « Ville totale » : mettre en musique une dystopie Conservatoire de Musique Montélimar Agglomération Montélimar
jeudi 15 octobre 2026 · Conservatoire de Musique Montélimar Agglomération · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Conférence : Projet « Ville totale » : mettre en musique une dystopie
Conservatoire de Musique Montélimar Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Artiste associée au conservatoire, ELLINOA proposera une plongée dans le parcours de construction de son projet Ville Totale, œuvre à 360 degrés composée d’un album, d’un programme de concert en son immersif, de deux courts métrages et d’un jeu vidéo.
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Conservatoire de Musique Montélimar Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
As an artist affiliated with the conservatory, ELLINOA will offer an in-depth look at the development of her project *Ville Totale*, a 360-degree work comprising an album, an immersive sound concert program, two short films, and a video game.
L’événement Conférence : Projet « Ville totale » : mettre en musique une dystopie Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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