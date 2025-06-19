Conférence Prolonger les bienfaits de la cure à la maison Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie
jeudi 13 novembre 2025.
Conférence Prolonger les bienfaits de la cure à la maison
Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2025-11-13 14:00:00
fin : 2025-11-13 15:00:00
2025-11-13
La naturopathie ne remplace absolument pas la médecine conventionnelle ; elle lui est complémentaire.
L’hygiène de vie à adopter après la cure thermale va être abordée.
Cela passe notamment par l’alimentation, l’activité physique adaptée, la gestion du stress et des émotions, le sommeil…
Organisé par b’o resort thermal et Marina HESRY au grand salon de la Résidence des Thermes.
Marina HESRY anime cette conférence et explique les bienfaits de l’aloé véra sur notre santé. .
Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 7 44 70 26 11 animation@bo-resort.com
