Conférence : Promouvoir une société laïque pour l’UE Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Conférence : Promouvoir une société laïque pour l’UE Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 27 novembre 2025.

La laïcité, un principe français ? C’est vrai, mais la pensée laïque

n’aurait elle pas tout à gagner à devenir également un principe

européen ? Loin d’être un instrument de stigmatisation, ni un

simple symbole dénué de poids, promouvoir une société laïque

européenne est peut être une des solutions pour garantir à

l’Union ‘’l’unité dans la diversité’’.

Entrée libre sur réservation.

Martine Cerf | Secrétaire générale de l’association EGALE

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/promouvoir-une-societe-laique-pour-lue +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr