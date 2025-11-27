Conférence : Promouvoir une société laïque pour l’UE Patronage Laïque Jules Vallès Paris
Conférence : Promouvoir une société laïque pour l’UE Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 27 novembre 2025.
La laïcité, un principe français ? C’est vrai, mais la pensée laïque
n’aurait elle pas tout à gagner à devenir également un principe
européen ? Loin d’être un instrument de stigmatisation, ni un
simple symbole dénué de poids, promouvoir une société laïque
européenne est peut être une des solutions pour garantir à
l’Union ‘’l’unité dans la diversité’’.
Entrée libre sur réservation.
Martine Cerf | Secrétaire générale de l’association EGALE
Le jeudi 27 novembre 2025
de 19h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre sur réservation
Public jeunes et adultes.
Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris
https://www.patronagelaique.eu/event-details/promouvoir-une-societe-laique-pour-lue +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr