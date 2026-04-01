Conférence Propagation d’une opinion théorie des graphes & équations Morlaix
Conférence Propagation d’une opinion théorie des graphes & équations Morlaix mercredi 15 avril 2026.
Conférence Propagation d’une opinion théorie des graphes & équations
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 20:30:00
fin : 2026-04-15 22:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Comment les interactions entre individus font-elles évoluer nos opinions sur des sujets aussi variés que les questions de société, les personnalités publiques ou la politique ?
Nathalie Ayi, maîtresse de conférences en mathématiques appliquées à Sorbonne Université au Laboratoire Jacques-Louis Lions, montrera comment ces phénomènes peuvent être représentés mathématiquement en faisant appel à des concepts issus de la théorie des graphes et à des équations.
Après avoir expliqué la notion de graphes, elle mettra en lumière des modèles permettant de prédire le comportement d’une population. Ces modèles, appelés modèles de dynamique d’opinion , peuvent expliquer des phénomènes naturels, comme le consensus ou encore l’émergence d’un leader dans un groupe.
Laissez-vous guider dans l’univers des mathématiques pour mieux comprendre comment les idées naissent et circulent dans nos sociétés. .
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27
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L’événement Conférence Propagation d’une opinion théorie des graphes & équations Morlaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX