Conférence Propagation d’une opinion théorie des graphes & équations

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15 22:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Comment les interactions entre individus font-elles évoluer nos opinions sur des sujets aussi variés que les questions de société, les personnalités publiques ou la politique ?

Nathalie Ayi, maîtresse de conférences en mathématiques appliquées à Sorbonne Université au Laboratoire Jacques-Louis Lions, montrera comment ces phénomènes peuvent être représentés mathématiquement en faisant appel à des concepts issus de la théorie des graphes et à des équations.

Après avoir expliqué la notion de graphes, elle mettra en lumière des modèles permettant de prédire le comportement d’une population. Ces modèles, appelés modèles de dynamique d’opinion , peuvent expliquer des phénomènes naturels, comme le consensus ou encore l’émergence d’un leader dans un groupe.

Laissez-vous guider dans l’univers des mathématiques pour mieux comprendre comment les idées naissent et circulent dans nos sociétés. .

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

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L’événement Conférence Propagation d’une opinion théorie des graphes & équations Morlaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX