Conférence proposée par Andréa Le Masne La Nouvelle maison de l’Histoire La Bernerie-en-Retz

Conférence proposée par Andréa Le Masne

La Nouvelle maison de l’Histoire Gare La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La SHPR a le plaisir de vous inviter à une conférence proposée par Andréa Le Masne, adhérente de la Société, ancienne professeure d’histoire-géographie, qui poursuit depuis de nombreuses années des recherches et publie régulièrement dans des revues et ouvrages historiques.

À l’occasion du mois de la Journée internationale des droits des femmes, elle nous fera découvrir la personnalité fascinante de Mélanie Waldor, née à Nantes à la fin du XVIIIe siècle, l’une des muses les plus célèbres de l’époque romantique. Cette conférence s’appuie sur son ouvrage intitulé Mélanie Waldor, la muse romantique d’Alexandre Dumas.



Véritable femme de lettres, elle fréquente les grands noms du XIXe siècle tels que Victor Hugo, Charles Nodier, Alphonse de Lamartine, George Sand ou encore Alphonse Daudet, dans les salons parisiens.

Poétesse et romancière reconnue, elle fut également le pygmalion d’Alexandre Dumas, la confidente de Camillo Cavour et de Napoléon III.

Traversant monarchies, empires et républiques, elle demeure une figure présente dans les coulisses du pouvoir. Sa vie, faite de passions, de courage et d’intrigues politiques, se lit comme un roman d’aventure.

Elle fréquenta également notre pays de Retz, notamment dans le cadre de la villégiature à Pornic, où elle séjourna et écrivit.



Nous vous rappelons l’importance de réserver assez vite votre place pour les conférences

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

La Nouvelle maison de l’Histoire Gare La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The SHPR is pleased to invite you to a lecture by Andréa Le Masne, a member of the Society and former history-geography teacher, who has been researching and publishing regularly in historical journals and books for many years.

L’événement Conférence proposée par Andréa Le Masne La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-03 par I_OT Pornic