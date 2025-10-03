Conférence proposée par la municipalité d’Étival-Clairefontaine : Giles Fumey, « Quels pouvoirs pour maîtriser son alimentation ? » Médiathèque Intercommunale. Site D’etival Étival-Clairefontaine

Conférence proposée par la municipalité d’Étival-Clairefontaine : Giles Fumey, « Quels pouvoirs pour maîtriser son alimentation ? » Médiathèque Intercommunale. Site D’etival Étival-Clairefontaine vendredi 3 octobre 2025.

Se nourrir est un casse-tête pour qui veut contrôler la qualité de ce qu’il mange. Peut-on en déléguer la réponse aux agences de nutrition et de santé publique ? Aux industriels qui assurent que la qualité n’a jamais été aussi bonne ? Aux restaurations collectives et commerciales ? Aux familles qui aiment transmettre leurs « traditions » ?

Médiathèque Intercommunale. Site D’etival 12 cour des Moines 88480 Étival-Clairefontaine Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est 0329419532 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/index.php

